Ilrestodelcarlino.it - L’assessora Orlandi: “Mio figlio affronterà la giustizia con la famiglia sempre al suo fianco”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 22 febbraio 2025 - "Ringrazio tutti coloro che stanno dimostrando vicinanza a me ed alla miacolpita da un doloroso dramma": sono le parole dell'assessora comunale Orlanda Latini il cui19enne è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e lesioni per i fatti avvenuti martedì. Descrizione degli eventi Il giovane prima a Brecce Bianche, insieme a un suo amico minorenne, avrebbe tentato di rapinare un ragazzo di 20 puntandogli un coltello a un; poi a Torrette, dopo aver provocato un incidente stradale, ha perso il senno della ragione e al diniego di poter vedere il suo amico, per il quale si era spacciato per fratello, ha aggredito due infermieri del pronto soccorso. Infine si è ribellato ai carabinieri che nel frattempo erano stati fatti intervenire: per fermarlo e impedirgli di andare oltre, lo hanno dovuto immobilizzare con il taser.