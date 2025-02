Oasport.it - Larissa Iapichino vince i Campionati Italiani: buona misura indoor, ora i grandi eventi

ha vinto la gara di salto in lungo valida per i, andata in scena al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana aveva aperto la stagione qualche settimana fa a Padova con un brillante balzo da 6.86 metri, provando per la prima volta in gara la rincorsa da 17 passi senza preavvio, e nel capoluogo marchigiano cercava conferme riguardo alla propria condizione fisica.La figlia di Fiona May, argento agli ultimi Europei di Roma e a un passo dalle medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è imposta con ladi 6.69 metri, raggiunta al secondo e al quinto tentativo. La 22enne ha cercato di trovare un buon asse di battuta e di spingersi più lontano, proprio per valutare la condizione, ma è incappata in tre nulli tra primo, terzo e quarto tentativo.