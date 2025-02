Ilgiorno.it - L’aliante precipitato. Quasi due giorni di lavoro per “pescare“ il relitto dal lago

Leggi su Ilgiorno.it

Sono state completate ieri nel primo pomeriggio le operazioni di recupero dela motore, che giovedì eraneldi Varese, per cause ancora da accertare, davanti al lido della Schiranna. Ilè stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire le cause dell’incidente, in cui ha riportato gravi traumi il pilota, un torinese di 53 anni. L’uomo resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese. I vigili del fuoco hanno operato per l’intero pomeriggio di giovedì, riuscendo ad agganciare il velivolo e a portarlo a una trentina di metri dalla riva. Un intervento poi sospeso a causa del buio. Ieri mattina le squadre si sono rimesse all’opera. Sul posto è arrivata anche un’autogrù che ha caricato il, lo ha imbragato e portato in secca su un rimorchio per essere messo a disposizione degli inquirenti che dovranno fare chiarezza sulla perdita di quota del, decollato dall’aero club di Calcinate del Pesce.