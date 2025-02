Ilfattoquotidiano.it - L’Afd allontana Lega e Forza Italia: il supporto di Salvini al partito di estrema destra. Tajani: “È contro l’Italia, la salvezza tedesca è Merz”

Uno sostiene che solopossa “salvare” la Germania e si augura la vittoria dell’nelle urne. L’altro invece identifica Friedrichcome laper Berlino, anche perché Alternative für Deutschland è “l’” e “non può essere utile al nostro Paese”. Due vicepremier e zero visione comune sul voto che porterà all’elezione del nuovo cancelliere tedesco. Lasono sempre più lontane nelle alleanze con i partner strategici negli altri Stati chiave dell’Unione Europea. Una distanza siderale ben rappresentata dalle parole dei due leader, Matteoe Antonio, sul voto tedesco.Per il leader del Carroccio “ha ragione Elon Musk”. Tradotto: “Solo AfD può salvare la Germania”.sfrutta il tentato omicidio davanti al memoriale della Shoah di venerdì sera per il suo endorsement aldi: “Sangue e terrore a Berlino, ancora per mano di un immigrato.