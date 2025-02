Udinetoday.it - Ladri in azione, entrano da una finestra e rubano tutti i gioielli

Leggi su Udinetoday.it

Amara sorpresa per un uomo di 77 anni, residente a Pocenia. Ieri sera, venerdì 21 febbraio, l'uomo, al rientro nella sua abit, in via Leonardo Da Vinci, l'ha trovata svaligiata. Il furto deve essere avvenuto in un arco di tempo tra le 15, quando il 77enne è uscito di casa, e le 21, quando.