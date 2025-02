Ilgiorno.it - Ladri da strapazzo. Sei colpi in centro ma 4 falliscono

Prendono di mira il, ma erano “da“. Nelle ultime notti polizia e carabinieri si sono trovati alle prese con una raffica di furti o tentativi di effrazioni in negozi nel salotto buono di Monza: 6 tentati, ma solo 2 riusciti. L’ultimo, nella notte fra giovedì e venerdì, nel negozio di abbigliamento Nanette di via Carlo Alberto, non ha dato frutto (per i). In via Vittorio Emanuele al negozio La Dea i delinquenti sono riusciti invece si sono impadroniti di un computer e fondo cassa. Niente da fare invece alla Vodafone di via Italia, dove isi sono anche feriti provando a scassinare la porta come testimoniato dalla tracce di sangue trovate. L’allarme ha reso vano invece il tentato furto al negozio di abbigliamento Elena Mirò in piazza Centemero e Paleari. Forse solo un atto vandalico il vetro danneggiato in un bar accanto.