L’addio a Roberta | Eri gioia pure nel dolore

Uncomposto, ma profondo, ha attraversato San Benedetto ieri mattina, quando centinaia di persone si sono radunate nella chiesa dei Padri Sacramentini per dare l’ultimo saluto aCaposciutti. La folla era così numerosa che molti sono rimasti all’esterno della struttura religiosa di via Crispi, segno tangibile di quantofosse amata e stimata. A stringersi attorno aldei suoi cari c’erano non solo amici e parenti, ma tutta la comunità sambenedettese, con le sue istituzioni, il mondo dello sport e della solidarietà. In prima fila, il figlio Vasco, circondato dagli amici, il compagno Michelangelo, la sorella Giulia e i genitori Perlita Colli e l’ex calciatore Alfiero Caposciutti, storico attaccante della Sambenedettese. La cerimonia è stata officiata da padre Mario Amodeo e don Patrizio Spina, parroco della cattedrale Santa Maria della Marina.