Ilgiorno.it - La violinista Ellie Choi: "Sotto pressione l’artista cresce"

Ultima tappa milanese per le semifinali del Premio Internazionale Antonio Mormone, finale a giugno alla Scala.(nella foto), accompagnata dal pianista Vsevolod Dvorkin, è l’ultima candidata a esibirsi al Teatro Rosetum, lunedì alle 20.30 alla presenza di un giurato in incognito. Lastatunitense ha vinto il quarto premio al Concorso Reine Elizabeth di Bruxelles, si è già esibita in prestigiose sale quali Carnegie Hall di New York ed è considerata una vera leonessa, dotata di tecnica sopraffina e grande presenza scenica. In programma di Tartini la "Sonata in Sol minore"; di Strauss "Violin Sonata, Op.18"; di Franz Waxman "Carmen Fantasy". Cordiale ed empaticapremette: "Non io ho scelto il violino, lui ha chiamato me". Cosa significa oggi partecipare a un concorso? "Un’esperienza preziosa, mi ha aiutato a capire quali sono i miei obiettivi.