La vicenda giudiziaria. Ergastolo con la moglie

Giuseppe Spagnulo, morto ieri, era stato condannato all’con laFrancesca Angiulli per l’omicidio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. Proprio un anno fa, il 23 febbraio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati Alessandro Angelozzi e Felice Franchi facendo calare il sipario su unache ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica per l’efferatezza con la quale era stato ucciso Cianfrone, all’epoca carabiniere in servizio e vittima di un vero e proprio agguato, stando alla ricostruzione della Procura di Ascoli e dei carabinieri che hanno indagato sul fatto. In primo grado la Corte d’Assise di Macerata aveva condannato all’solo Spagnulo, comminando una pena a 16 anni alla Angiulli, riconoscendole la minima partecipazione all’omicidio premeditato.