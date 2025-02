Iodonna.it - La ventinovesima edizione si terrà sabato 22 febbraio

L'Eurocarnevale è un appuntamento che mira a unire tradizione, cultura e musica internazionale. La sfilata sia Gorizia il 22e vedrà la partecipazione di 18 gruppi musicali provenienti da Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e dal Friuli Venezia Giulia. Nell'attesa di partecipare all'evento, l'orchestra Aspirin si è esibita in città.