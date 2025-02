Lanazione.it - La trasferta

Inizia oggi la nuova trasmissione tv ideata dal musicista apuano Alberto Lagomarsini, dal titolo ‘Buon risveglio Sanremo’, in collaborazione con Angelovideoreporter. La trasmissione tratterà del festival di Sanremo con il supporto di interviste, curiosità e aneddoti sulla kermesse canora. La prima puntata andrà in onda questa mattina alle 7.30 sul canale nazionale Bom Channel, sul 68 del digitale terrestre. Domani, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, sempre alla stessa ora, andranno poi in onda le altre rimanenti tre puntate. La conduzione è di Alberto Lagomarsini; riprese e montaggio di Angelo Iannattone e sigla di DjNell. Alberto Lagomarsini reduce dal festival di Sanremo riferirà aneddoti, gossip e incontri con i protagonisti del festival appena concluso raccolti durante la suain riviera.