Sport.quotidiano.net - La stoccata di Terenzio. Da Bologna a Los Angeles: "La mia nuova vita da ct. Con un grande sogno»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il bronzo di Gigi Samele alle Olimpiadi di Parigi. Un altro colpo della Sef Virtus di Cesare Mattei che, con la scherma e in particolare con la sciabola – già dai tempi di Giampaolo Calanchini – ha sempre avuto un feeling particolare. Andrea, finalmente ct azzurro. "Così pare". Fino a quando? "Sinceramente non lo so. Ma è chiaro che siamo all’inizio di un quadriennio olimpico. E l’obiettivo non può che essere focalizzato sul 2028, quando ci saranno i Giochi a Los". Cos’ha provato, a caldo, dopo la nomina? "Un orgoglio infinito. Chiamato dall’Italia". E a freddo? "Ho cominciato a sentire il peso – com’è normale che sia – delle responsabilità. In più trovo una Nazionale in difficoltà". Perché? "Non lo dico io. Lo dice il ranking mondiale: siamo settimi. A Parigi non siamo saliti sul podio nella prova a squadre.