Sport.quotidiano.net - La statistica. In casa i biancazzurri non vincono da tre mesi. In trasferta il Campobasso non brinda da 4 mesi

Sono passati praticamente tredall’ultima vittorialinga della Spal, che non fa bottino pieno allo stadio Mazza dallo scorso 23 novembre. In quella occasione imisero ko la quotata Torres, conquistando il terzo successo di fila dopo quelli con Pineto e Legnago Salus. Da quel momento, Antenucci e compagni hanno vinto appena una partita su 11 (sul campo della Lucchese), e davanti al proprio pubblico sono reduci da una striscia inguardabile di due pareggi (contro Perugia e Sestri Levante) e tre sconfitte (contro Vis Pesaro, Milan Futuro e Rimini). Ilinvece non vince inda quattroe più in generale fuoril’ha spuntata solo due volte (contro Pontedera e Pineto). Chi riuscirà a invertire la tendenza?