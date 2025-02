Ilfattoquotidiano.it - La star di OnlyFans hanno finto la gravidanza? Lily Philips: “Soddisfo le richieste dei miei clienti”. Bonnie Blue fa dietrofront: “Ho fatto finta”

Sarebbe stata svelata, alla fine, la verità sullaannunciata da, la23enne dinota anche per il documentario, pubblicato a dicembre, ma registrato ad ottobre, in cui racconta la sua maratona sessuale con 101 uomini in un giorno. La creatrice di contenuti per adulti, che aveva dichiarato di volerci riprovare, ma con 1000 amanti in 24 ore, aveva pubblicato, pochi giorni fa, una foto in cui mostrava il suo pancione, con una didascalia che lasciava intendere di essere in dolce attesa: “Il segreto è fuori, un piccolonel 2025”.La notizia, però, non sarebbe vera. E a confermarlo sarebbe stata proprio la stessache, tramite il suo ufficio stampa, avrebbe spiegato a News.com.au che lasarebbe stata solo una “trovata pubblicitaria, mirata a soddisfare le esigenze di alcuni suoi”, si legge sul sito di notizie australiano e riportata anche dal New York Post.