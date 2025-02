Lanazione.it - La spada di Damocle mossa da una sentenza

Leggi su Lanazione.it

Nei giorni scorsi il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato dai titolari da tre stabilimenti balneari di Zoagli, in provincia di Genova, confermando così che le concessioni demaniali sono scadute il 31 dicembre 2023. Quindi le spiagge dovranno essere assegnate tramite gara, come previsto dalla direttiva Bolkestein. Il tribunale amministrativo ha così ritenuto non vincolante l’accordo tra lo Stato italiano e la Commissione Europea che avrebbe imposto alle amministrazioni la proroga automatica fino al settembre 2027. Rigettando questa interpretazione il Tar ha ribadito la necessità di rispettare la scadenza già fissata.