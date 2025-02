Sport.quotidiano.net - La scomparsa dello storico dirigente. Addio a Pino Sciumbata una vita per le Aquile

Ha legato il suo volto per anni al mondoSpezia Calcio diventando per tre decenni un preciso punto di riferimento. All’età di 77 è scomparso il popolare, exSpezia e grandissimo tifoso dei colori bianchi. Emigrato da giovane a Spezia da Catanzaro,si innamorò da subito della nostra città e della squadra aquilotta. In parallelo alla sua apprezzata attività di informatore farmaceutico, fu anche un ottimo conduttore televisivo negli anni ‘80, a Uno TV e un validocalcistico nell’Arci Pianazze. A seguire il passaggio allo Spezia Calcio, con la presidenza di Mimmo Mastropasqua, club bianco con il quale ha svolto una collaborazione per circa 30 anni nei compiti più svariati, da addetto all’arbitro, a team manager, a responsabile del settore giovanile.