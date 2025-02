Quotidiano.net - La salute di Francesco: "Il Papa non è fuori pericolo". I medici: il rischio è la setticemia

Quando intorno alle 17 il professor Sergio Alfieri sale le scale per sistemarsi sul podio preparato pochi minuti prima, giornalisti e cameraman hanno riempito l’atrio dell’ospedale Gemelli all’inverosimile. Gli occhi sono tutti puntati su di lui: "Ilnon è", "la situazione è grave e lui ne è consapevole, ci ha mandato qui a dire tutta la verità". Alfieri è il chirurgo che lo ha operato già due volte nel basso addome, ma dal briefing improvvisato ieri al policlinico emerge anche un’altra rivelazione. Il medico che ha in curaè il dottor Luigi Carbone, comparso assieme ad Alfieri per prendere la parola sul podio rosso. È lui in questa nuova fase di malanni delche da bronchiti si sono aggravati in un polmonite bilaterale molto seria a guidare l’equipe medica mentre al fianco di Bergoglio, giorno notte, c’è il fido Massimiliano Strappetti, infermiere formatosi proprio al Gemelli e che ormai da anni ilha preso come suo primo assistente per tutto ciò che riguarda la sua