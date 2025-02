Ilgiorno.it - La rete delle Pmi e i limiti della politica

Riccardi L'economia italiana, lo si è ripetuto fino alla noia, poggia particolarmente sul tessutoPmi. Una volta osannate con “il piccolo è bello”, poi tacciate come palla al piede. La Penisola tranne qualche, invero rara, eccezione non dispone di grandi aziende. Multi-globali o almeno a livello europeo. Eppure siamo la seconda potenza manifatturiera e, se non sbaglio, tra le prime dieci nel mondo. In altre parole la nostra industria è la somma di tante Pmi che contribuiscono notevolmente al Pil (fatturato) nazionale. Nonostante si abbiano fior di imprenditori fantasiosamente innovativi che, nel loro piccolo, sono leader nel globo. L’industria è in regresso perché i nostri più importanti clienti europei soffrono per la crisi, soprattutto nello automotive, causa un troppo repentino nuovo indirizzo strategico europeo.