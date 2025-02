Oasport.it - LA REGINA DELLE NEVI! Federica Brignone senza confini: vince ancora al Sestriere e allunga su Gut-Behrami! Goggia sfiora il podio

sempre! Dopo il magico trionfo di ieri, la valdostana concede il bis nel secondo gigante alal termine di un’altra prestazione fenomenale. L’ennesimo capolavoro di una stagione che sta diventando memorabile per l’azzurra, che conquista la vittoria numero 34 della carriera in Coppa del Mondo, la sedicesima in gigante, la terza consecutiva contando anche quella ai Mondiali di Saalbach e la settima negli ultimi dieci giganti disputati.Un successo pesantissimo anche in ottica classifica generale, visto cheha battuto proprio la diretta rivale Lara Gut-, portando il vantaggio a 190 punti sull’elvetica.una voltaha fatto la differenza nella seconda manche, realizzando anche il miglior tempo. L’azzurra ha rimontato dalla quarta posizione, mettendo pressione a tutte le avversarie, dimostrando che in questo momento non c’è nessuna che può competere con lei in gigante.