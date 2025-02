Lanazione.it - La rabbia degli Oss esclusi. Scatta la raccolta firma

EMPOLIManca poco più di un mese alla scadenza della graduatoria che conta ancora oltre duemila idonei che aspettano di essere assunti e di trovare stabilità lavorativa. Nonostante il nuovo concorso pubblico che Estar sta per bandire (è previsto per marzo), gli Operatori socio sanitari (Oss) vincitori del maxi concorso pubblico del 2021 indetto in piena pandemia Covid, ed ancora, non si arrendono. L’ultima battaglia per cercare di avere un’ulteriore proroga e un’accelerazione delle assunzioni dalla graduatoria è una petizione on line, sulla piattaforma change.org, che in una settimana ha già raccolto più di mille firme. A lanciarla è stata Dorina Firica, Oss di Empoli e portavoce dei colleghi idonei del concorsone pubblico 109/2021. La richiesta è indirizzata anche al presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre che ai vertici regionali: il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla Salute Bezzini Simone e i membri del Consiglio regionale.