Iltempo.it - "La querelo", "che imbarazzo": tra Bartoletti e Lucarelli finisce a carte bollate

Leggi su Iltempo.it

Rischia di finire ala lite a distanza tra Marinoe Selvaggia. Il giornalista minaccia querele nei confronti della collega sulla scia di un botta e riposta sui social sulla canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025, Tutto nasce dalla puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival in cuisi è complimentato con il cantautore romano per la sua canzone ‘Quando sarai piccola' dedicata alla madre malata di Alzheimer: "Intanto faccio i miei complimenti. Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation" ha dichiaratoche ha rifilato una stoccata, senza citarla, ache aveva espresso dure critiche alla canzone: "Poi c'è qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale e ha scritto delle cose che hanno profondamente ferito".