Lanazione.it - La protesta della sosta a Empoli: “Infermieri in trasferta pagano il parcheggio con la tariffa piena”

(Firenze), 22 febbraio 2025 – Dover coprire un turno di lavoro all’ospedale San Giuseppe se si è in carico ad un altro distretto potrebbe risultare svantaggioso in termini economici. Il problema è il. Sì, perché chi viene da fuori non ha lo stesso trattamentorio applicato dal gestoreSalute di cui godono i dipendenti in servizio al presidio di viale Boccaccio. A denunciare questa disparità è la Funzione pubblica Cgil Firenzespiegando tutti gli oneri ma anche i disagi che le lavoratrici e i lavoratori ’in’ sono costretti a subire. GERMOGLI PH: 12 MARZO 2024FLASH MOB DIPENDENTI ASL OSPEDALE SAN GIUSEPPE CONTRO LE AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO NELLA FOTO SABRINA LETO © TOMMASO GASPERINI / FOTOCRONACHE GERMOGLI “Come i lavoratori dei servizi in appalto – spiega Sabrina Leto delegata Asl Toscana CentroFp Cgil Firenze– anche tutti gli operatori socio-sanitari che vengono chiamati a coprire turni al San Giuseppe sono costretti a pagarsi ilperchéSalute non fornisce loro la card come hanno a disposizione tutti i dipendenti in carico al presidio.