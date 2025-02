Ilfattoquotidiano.it - La propaganda spaventa 60 milioni di persone per l’accoglienza di 20mila minori stranieri

A volte la percezione è davvero lontana dalla realtà, quando poi si parla di immigrazione la forza delladella paura finisce per annebbiare perfino le menti più lucide. Prendiamo il caso deinon accompagnati (MSNA). Dei loro viaggi sappiamo parecchio, per fortuna c’è chi li racconta. Meno sappiamo delle loro storie in Italia, del loro percorso verso la maggiore età, dell’impatto con le istituzioni, insomma della loro accoglienza. Per questo sono particolarmente preziosi i dati dell’ultimo rapporto semestrale di approfondimento rilasciato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Cominciamo dal “particolare”.Tra i MSNA ci sono anche gli ucraini: si tratta diemigrati diversi dagli altri. Tanti hanno con sé un genitore – quindi non figurano nei numeri perché non sono MSNA -, altri stanno con chi li ha accolti o ospitati.