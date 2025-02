Sport.quotidiano.net - La Primavera cerca la quarta contro il Pisa

Altro fine settimana particolarmente caldo per il settore giovanile dell’Ascoli che oggi e domani vedrà nuovamente scendere in campo tutte le formazioni nazionali impegnate nei rispettivi campionati di appartenenza. Ladi Ledesma proverà ad infilare lavittoria consecutiva nel matchilprogrammato nella giornata odierna con fischio d’avvio previsto alle ore 11 allo stadio Pagni di Peccioli. I bianconeri si presenteranno all’appuntamento forti del momento positivo che in sequenza ha consentito loro di mettere ko Cosenza (2-1), Crotone (1-2) e Bari (3-0) nelle ultime tre uscite ufficiali. Di fatto però l’imbattibilità del Picchio va avanti da sette turni e ad arricchire il filotto si aggiungono anche i successi ottenuti con Napoli (1-3), Monopoli (5-3), Palermo (1-2) intervallati dal pari interno con la Salernitana (1-1).