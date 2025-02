Ilgiorno.it - La prima volta del lupo nel Naviglio: dalle coccole dei vigili del fuoco ai racconti dei testimoni del salvataggio

Stanno facendo il giro del web le immagini delsalvato a Gaggiano sabato mattina dopo essere finito nelPavese. Un evento molto raro, l'arrivo di un animale selvatico come il, in piena pianura quasi alle porte di Milano. Era capitato nei mesi scorsi di vedere caprioli e cinghiali nuotare nel, dopo essere caduti accidentalmente in acqua o aver cercato così una via di fuga dall’uomo, ma a memoria di molti residenti è forse ladel. L’esemplare, dopo il recupero, è stato “coccolato” daidelche lo hanno issato alla sponda,di consegnarlo ai veterinari per le cure del caso e il trasporto presso un Cras. Nel frattempo, sul posto sono giunti due fotografi naturalisti di Gaggiano appassionati di fauna selvatica. "Nel Ticino è già un po' che si vedono i lupi - dice Giorgio Fontana - ma è lache arriva fino a qui.