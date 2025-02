Liberoquotidiano.it - La Postina con Zanellato diventa Dotta

Leggi su Liberoquotidiano.it

È una storia di bellezza, passione e valori quella di, legata a mestieri e arti che hanno reso il made in Italy sinonimo di eccellenza nel mondo. Vincente (fu) l'intuizione di ispirarsi alla borsa-portalettere, che per anni ha trasportato migliaia di messaggi e lettere d'amore in un mondo lento e paziente (omaggio al celebre film “Il Postino”), nel realizzare l'ormai famosa “”, la borsata it bag. «Ho iniziato a lavorarci all'inizio del 2010 pensando a una donna indipendente, lontana dalle leggi della moda, a una donna che ama l'artigianato, inteso come filosofia di vita e arte che parla al cuore. E il 5 maggio del 2010 ho depositato il brand», racconta Franco, 55 anni, alchimista della pelle, direttore creativo e Ceo dell'azienda di Vicenza che porta il suo nome.