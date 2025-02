La plastica che assumi col cibo non fa benissimo Ma c' è qualcosa che puoi fare al riguardo

Leggi su Gqitalia.it

Se non sai cosa sono le microplastiche, evidentemente ti sei distratto un attimo perché negli ultimi anni se ne parla di continuo. No problem, ovviamente, ma ecco perché d'ora in poi non ti conviene più ignorare il problema: «Si tratta di frammenti dirilasciati nell'ambiente dalle dimensioni inferiori ai 5 millimetri, che quando sono ancora più piccoli - perfino di mille volte - prendono il nome di nanoplastiche: sono capaci di attraversare con estrema facilità le barriere protettive del nostro organismo, come quella intestinale, e di accumularsi nei tessuti. Incluso il cervello». A riassumere l'inquietante quadro è Paola Palestini, docente di Biochimica e coordinatrice del master in Alimentazione e Dietetica applicata all'Università di Milano-Bicocca.Quali sono i rischiE, sì, non c'è da stare allegri: «Le ultime ricerche hanno evidenziato un forte accumulo di polietilene nel cervello, ma tracce di microplastiche sono state trovate anche nel fegato e nei reni.