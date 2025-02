Gamberorosso.it - La nuova vita dei vini da dessert: è finita l'èra in cui venivano serviti solo a fine pasto

Il nostro Paese possiede una quantità incredibile di vitigni aromatici. Il clima permette vendemmie tardive e appassimenti, la nostra tradizione è antichissima. Da diversi anni, però, la crisi dei consumi mette a rischio questi, relegati spesso ao alle festività. Eppure, proprio nelle possibilità di abbinamenti diversi è rinchiusa la lorolità: uniti a cibi salati stimolano esperienze nuove e particolari, a partire dall’aperitivo.Muffa nobile con cacio e pepe, Moscato per il bollito.Prendiamo mandorle salate e olive, salumi tradizionali; proseguiamo con una cacio e pepe e ancora avanti col bollito misto. Arriviamo ai formaggi per concludere unclassico di una trattoria italiana o della domenica in famiglia. Cosa manca? Un pizzico di divertimento: per esempio provare in apertura un fresco Moscato d’Asti, un calice da 5 gradi alcolici con effervescenza leggera e un bouquet fresco e profumato, ecco, può essere una bella esperienza.