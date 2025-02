Ilrestodelcarlino.it - La Nuova Virtus non molla: "Ce la giochiamo con tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La tempesta perfetta che nelle scorse settimane si è abbattuta sullaCesena ha segnato la posizione in classifica della prima squadra che, nel campionato di basket femminile di serie B, ha perso il treno delle primissime posizioni. In rapidissima successione sono in effetti arrivati la doccia gelata rappresentata dall’annuncio dellaformula del torneo relativa alla fase finale della stagione (che consentirà soltanto alle prime due di poter lottare per la promozione in A2, di fatto tagliando fuori le terze e le quarte, posizioni nelle quali le cesenati stazionavano da inizio torneo), l’episodio che ha coinvolto la madre di una giocatrice del vivaio resasi responsabile di un insulto razzista le cui conseguenze hanno avuto ripercussioni su una società e una squadra del tutto estranee ai fatti e pure una serie di decisioni arbitrarli legate a errori nella gestione del cronometro nei momenti cruciali della partita contro Faenza, costate una vittoria in pratica già acquisita.