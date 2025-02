Thesocialpost.it - La morte di Mattia Cossettini: emorragia cerebrale e criticità sanitarie in Egitto

Leggi su Thesocialpost.it

Le cause delladi, il bambino di 9 anni deceduto il 6 gennaio a Marsa Alam, sono state finalmente chiarite. Contrariamente alle prime ipotesi, il decesso non è stato provocato da un tumore al cervello o da una polmonite batterica, bensì da un’causata da un aneurisma. A rivelarlo sono stati i legali della famiglia, riportando i risultati dell’autopsia effettuata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine.Un quadro clinico sottovalutatoSecondo i genitori di, il quadro clinico iniziale sarebbe stato gravemente sottovalutato dai sanitari dell’ospedale generale governativo di Marsa Alam. Nonostante il bambino non avesse manifestato alcun sintomo preoccupante prima dell’escursione in barca, i medici egiziani hanno avanzato ipotesi diagnostiche errate, citando patologie come diabete, broncopolmonite e persino Covid-19 come possibili cause del malessere.