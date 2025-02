Ilfattoquotidiano.it - “La mia famiglia è del mercato. Non volevo fare l’attrice, ma l’archeologa. Il MeToo? Il sistema di violenze non penso sia finito”: lo rivela Jasmine Trinca

È una delle attrici più stimate e amate dalla pubblica e dalla critica.è una delle protagoniste del film “L’arte della gioia”, la serie Sky Original diretta da Valeria Golino, disponibile dal 28 febbraio in streaming su Now e Sky.Leonora, la madre superiora che prende sotto la sua protezione la giovane Modesta. “A me piace davvero tanto la Golino. Con un po’ di pudore, posso dire cheche sia veramente la mia regista. Quando si entra negli occhi di Valeria si diventa ancora qualcosa di più”, ha confessato lain “Stories” di Sky TG24.“L’arte della gioia è un racconto di formazione e di deformazione, perché la cosa molto interessante di questa storia è come, improvvisamente, davanti agli occhi, abbiamo un’eroina che in apparenza non ha nulla di eroico.