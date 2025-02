Quotidiano.net - La mia donna ideale? Ha 15 anni più di me

Cara Cate, seguendo la tua rubrica, mi sono deciso a scriverti. Sono prossimo ai 45e sono ancora perdutamente innamorato di unache ha 15in più me. Questaha tutte le caratteristiche che io cerco in una. L’ho sempre rispettata e amata alla follia. Vorrei tanto tornasse ma difficilmente lo farà. Cosa mi consigli di fare? È cosa difficile? Un abbraccio grande Caro Massimiliano, innanzitutto credo che la differenza di età per una coppia non sia più un ostacolo. L’idea che l’amore debba seguire delle regole è diventata ormai obsoleta, l’importante è la compatibilità emotiva che hai con una persona, i valori condivisi e soprattutto il rispetto reciproco. Dalle tue parole mi sembra di capire che ci siano stati dei trascorsi con questae che lei abbia voluto mettere un punto.