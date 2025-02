Lanazione.it - La Maremma sogna all’Eurovision Song Contest. Olly rinuncia, tocca a Lucio Corsi

Leggi su Lanazione.it

Castiglione (Grosseto), 22 febbraio 2025 – Lavola in Europa grazie a. Sarà infatti il cantautore di Castiglione, secondo classificato a Sanremo, a rappresentare l’Italiache si svolgerà a maggio a Basilea. Questo perchè, vincitore dell’ultimo festival della canzone italiana, ha ufficialmente deciso dire. Italian singerposes with the 'Mia Martini' Critics award during a photocall at the Sanremo ItalianFestival, in Sanremo, Italy, 16 February 2025. The 75th Sanremo ItalianFestival started on 11 February and concluded 15 February 2025 evening. ANSA/ETTORE FERRARI "Nel ringraziare il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo – si legge nella nota della Rai – e augurare auna lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta conche ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di Eurovision”.