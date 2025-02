Lanazione.it - La marcia, prima passione: "Si impegnava già molto"

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOHa portato in scena la sua fragilità, facendone un punto di forza. Perché se c’è ancora qualcuno che pensa che siano i più forti, i più potenti e prepotenti a cavarsela meglio e passarla liscia, Lucio Corsi ha dimostrato tutto il contrario. Un novello ’Ulisse’, attratto sì dal canto delle Sirene, ma in perenne lotta contro il potere. Che per Lucio da Vetulonia significava ansia per il futuro, il non sentirsi all’altezza delle aspettative in un mondo che spesso rema contro, ma che alla fine, con quelle note dal palco di Sanremo, le sue paure si sono rivelate forza. La sua vita è stata un saliscendi di esperienze. Anche nello sport. Lucio Corsi, infatti, decise di provare a diventare untore, la disciplina più ’romantica’ dell’atletica, un gesto tanto semplice e quotidiano quanto profondo e riflessivo.