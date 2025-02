Napolitoday.it - La maratona di Napoli nel segno di Boris Becker: bagno di folla alla Mostra

Leggi su Napolitoday.it

illumina la Family Run&Friends dellaCity Half Marathon. Sold out i pettorali per milleduecento persone iscrittecorsa dedicata alle famiglie, ai bambini, ai nonni, ai cani ed alle carrozzine.I più piccoli accompagnati dai Supereroi di Sos Ospedale Santobono ets per la.