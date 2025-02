Ilfoglio.it - La Major league soccer prova ad andare oltre Messi

Inter Miami-New York City è la partita che oggi aprirà la trentesima edizione della Mls, il campionato di calcio statunitense. Lì dove Lionel, arrivato nel 2023 e con il contratto in scadenza quest’anno – contratto che, probabilmente, sarà rinnovato anche per il 2026 in vista del Mondiale –, più che trasformare lanel campionato di calcio più importante del globo ha riempito,le proprie, le casse del club di proprietà di David Beckham; secondo Sportico, infatti, i ricavi dell’Inter Miami dall’arrivo dell’argentino a ora sono cresciuti del 245 per cento, nel 2024 questi sono stati di 190 milioni di dollari, rendendo il club della Florida il più ricco della lega, club che attualmente vale quasi 1,2 miliardi. A parte, la Mls sta attraversando un momento di grandi cambiamenti.