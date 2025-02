Forlitoday.it - La magia del carnevale tra risate, musica, dinosauri e fate: un coloratissimo corteo attraverserà Piazza Saffi

Leggi su Forlitoday.it

Conto alla rovescia all'edizione 2025 del 'dei sogni', in programma domenica pomeriggio a partire dalle 15 in. L'evento, organizzato da Ema 70 eventi & service – Milano in collaborazione con il Comune di Forlì, sarà animato dal dj set di Fabrizio Ferrari, uno dei volti noti.