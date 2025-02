Anteprima24.it - La maggioranza all’attacco: “Da ‘San Giorgio protagonista’ solo demagogia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Il gruppo SanProtagonista si sta affannando a lanciare comunicati di ogni genere con ilscopo di denigrare tout court l’azione amministrativa.Come al solito, laprende il posto del dibattito politico”. Lo fa presente in una nota stampa laconsiliare guidata dal sindaco Giuseppe Ricci.“Ci saremmo aspettati un confronto sul tema acqua – proseguono – che, invece, viene strumentalizzato e per di più arricchito di particolari alquanto fantasiosi! Che sia chiaro a tutti i cittadini e ai nostri consiglieri di opposizione: noi non utilizziamo criteri per pochi eletti come invece si era soliti fare, tant’è che in Consiglio comunale abbiamo parlato dello studio di fattibilità che stiamo elaborando con l’obiettivo di coprire in un triennio le utenze ad oggi sprovviste del serbatoio casalingo.