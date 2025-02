Ilfoglio.it - La lettera d’amore di Mario Vargas Llosa alla sua Madame Bovary

Leggi su Ilfoglio.it

Forse la comunità più bella a cui appartenere è quella di chi ama profondamente i libri, di chi ama latura così tanto da utilizzare le letture di alcuni testi come pietre miliari per segnal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti