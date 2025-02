Rompipallone.it - La Juventus ringrazia Dybala: assist della ‘Joya’ per il bomber

Paulodi nuovo nel destino dei bianconeri: incrocio di calciomercato che porta ila TorinoSa ancora come essere determinante ad altissimi livelli, eccome, Paulo, che si è improvvisamente risvegliato. L’argentino ha messo la firma sulla recente vittoria in campionatoRoma contro il Venezia, ma soprattutto sul playoff di Europa League contro il Porto, deciso con una doppietta d’autore. Due gol dei suoi, a ricordarci di quanto sia capace, tecnicamente, la.E’ stata una stagione per lui fin qui non brillantissima, condizionata da problemi fisici e dalla prima parte disastrosa per tutti i giallorossi. Ora, però, la sensazione che l’argentino possa incidere e regalare un finale ad alti ritmi ai capitolini. Quando c’è lui in campo si accende la luce, lo ha ammesso Ranieri e lo sa bene chi segue le sue gesta da tempo.