La Jomi Salerno travolge Teramo: vittoria netta per 39 a 24

Tempo di lettura: < 1 minutoLatorna alla, imponendosi con un netto 39-24 sulnella settima giornata di ritorno della Serie A1 femminile. Dopo aver ingranato nei primi minuti, preme il piede sull’acceleratore il club campano che al quarto d’ora è già avanti di sette reti. Il passare dei minuti allunga le distanze. Lachiude la prima frazione di gara avanti 12-21. Nel secondo tempo consolida il vantaggio il sette di Vincent, che si concede anche un po’ di turnover in vista della Coppa Italia. Il match termina col risultato di 24-39 in favore della. Karin Bujnochova, miglior realizzatrice dell’incontro con 11 reti a referto. Giovedì prossimo le salernitane saranno impegnate a Riccione contro l’Ariosto Ferrara nella sfida valida per i quarti di finale del torneo.