It.insideover.com - La guerra delle comunicazioni dietro il braccio di ferro Mattarella-Russia

Leggi su It.insideover.com

Il recente discorso a Marsiglia del presidente della Repubblica, Sergio, che ha provocato la dura reazione di Marija Zakharova, portavoce del ministero degli Affari Esteri dellain fondo rivela anche il peso specifico del nostro Paese all’estero. O quantomeno del Primo Cittadino d’Italia. Al tempo stesso, la querelle in corso pone qualche interrogativo anche sulla strategia di comunicazione scelta dallaper rispondere alle dichiarazioni del Presidente. Andrew Spannaus, giornalista e analista politico, autore del podcast That’s America per Radio24 non si stupisce più di tanto. “non è molto conosciuto a livello internazionale. Qui da voi (in Italia, ndr) è il Capo dello Stato, ma all’estero si considera questa posizione come “cerimoniale”, che non deve esprimere posizioni politiche, che invece vengono dal Capo del Governo.