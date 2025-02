Nerdpool.it - La Guerra dei Rohirrim ha una data di uscita in streaming

Negli ultimi anni, Il Signore degli Anelli ha vissuto un periodo di rinascita, con The Rings of Power su Amazon che ha ottenuto conferma per una terza stagione grazie al suo successo. Oltre al nuovo progetto live-action The Lord of The Rings: The Hunt For Gollum, c’è un altro film che potrebbe essere sfuggito alla maggior parte dei fan. Il Signore degli Anelli: Ladeista finalmente per arrivare sue abbiamo i dettagli su quando i fan della Terra di Mezzo potranno vederlo e dove il prequel sarà disponibile.Ladisu MAXIl Signore degli Anelli: Ladeiarriverà su MAX venerdì 28 febbraio alle 20:00. È una scelta logica per il film anime, visto che MAX è il punto di riferimento per i contenuti Warner Bros. Diretto da Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus e Ghost in The Shell: Stand Alone Complex), il film rappresenta la prima incursione nel mondo anime per la Terra di Mezzo.