La Germania in forte crisi può permettersi uno stallo elettorale?

Friedrich Merz vive in queste ore un doppio stato d’animo. Da un lato è quasi certo di essere il prossimo cancelliere in pectore, dal momento che tutti i sondaggi lo danno come potenziale vincitore delle elezioni in. Ma dall’altro è conscio che questa contentezza rischia di essere stemperata dal dilemma che serpeggia nella Cdu. Con chi allearsi? Quale peso dare all’ultradestra di AfD? Come evitare il rischio di ingovernabilità, dal momento che l’impasse francese è un incubo ben presente a Berlino (e non solo per vicinanza geografica)? Nel mezzo, il ruolo dei popolari e del tedesco Manfred Weber, atteso dal congresso Ppe di Valencia, mentre il Paese deve fare i conti con una situazione economica e industriale mai vissuta prima e nelle stesse ore in cui anche una delegazione tedesca è presente al Cpac, la convention dei repubblicani americani.