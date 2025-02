Unlimitednews.it - La Germania al bivio elettorale

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Le elezioni indel 23 febbraio sono molto attese sia per comprendere la direzione economica della “locomotiva d’Europa” da mesi in affanno sia per valutare la portata di una possibile affermazione dell’estrema destra. Le elezioni sono state indette lo scorso 27 dicembre prima dello scadere naturale della legislatura dal Presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier dopo il collasso a novembre del governo guidato dal cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz. Nata nel 2021, la cosiddetta “coalizione semaforo” riuniva i socialdemocratici (SPD), i Liberali (FDP) e i Verdi. La crisi politica fu innescata dai disaccordi tra Scholz e il leader dei liberali Christian Lindner sulla legge di bilancio e sull’opportunità di superare le regole del rigore. I principali partiti in corsa sono: CDU-CSU (Unione Cristiano Democratica e Unione Cristiano Sociale Bavarese), centrodestra con candidato cancelliere Friedrich Merz; SPD, che ha avanzato la ricandidatura di Olaf Scholz; AFD (Alternative Für Deutschland), formazione di estrema destra guidata da Alice Weidel; Die Linke, formazione di sinistra con Jan van Aken e Heidi Reichinnek; i Verdi, con Robert Habeck; la BSW, nuovo partito di sinistra radicale con la sua leader Sahra Wagenknecht; i Liberali con Christian Lindner.