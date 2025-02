Secoloditalia.it - “La gente di Caivano doveva chiedere il permesso ai pusher anche per entrare a casa”

Sabato 22 febbraio, su Raitre va in onda, purtroppo in orario da streghe e vampiri (23,45), una bella pagina di servizio pubblico: la serie Il Presidio di Claudio Camarca, dedicata in questa puntata a. Nella guerra alla criminalità condotta dallo Stato, Camarca è un regista “embedded”. Per la Rai ha già realizzato altre docuserie di successo: in questa, ha documentato alcune operazioni condotte dai carabinieri.Nel corso delle otto puntate ricostruisce, grazie a un coraggioso coinvolgimento in prima persona e a un efficace montaggio, il lavoro dei nuclei operativi e i nuclei investigativi dell’Arma dei Carabinieri. La serie di Camarca ha il ritmo di un film d’azione, ma di immaginario o di creato a tavolino non c’è assolutamente nulla e le trame delle operazioni documentate spesso superano la fantasia di uno sceneggiatore di Gomorra o di altre serie poliziesche.