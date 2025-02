Sport.quotidiano.net - La formula Fabregas: "Sono un libro aperto pronto ad ascoltare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)Lo ascolta con grande attenzione Giovanni Sartori, ds del Bologna e fra i più apprezzati dirigenti italiani. Lo seguono con ammirazione Lucas Biglia e Gabriel Paletta, ex giocatori passati di recente dal campo alla panchina per insegnare calcio ai giovani. Lo osservano quasi estasiati i tanti baby calciatori presenti al Carro Social Club per il Premio Amico dei Bambini organizzato dall’Us Aldini. Tanti di loro non conoscono il Cesccampione con la maglia del Barcellona e dell’Arsenal, ma sanno benissimo che è lui l’allenatore del “miracolo” Como. Lo spagnolo, elegantissimo e sorridente, sembra trovarsi a suo agio in quel contesto in cui gli viene consegnato il riconoscimento per il “fair play” e non solo. "Perché anche io ho cominciato a tirare calci ad un pallone all’età di 6-7 anni, e mi immedesimo in loro.