Modenatoday.it - La Fondazione BSGSP dona due defibrillatori al Comune di Zocca

Leggi su Modenatoday.it

Giovedì 20 febbraio, alle ore 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione di due nuoviti dallaaldi. I dispositivi, fondamentali per la sicurezza della comunità, saranno collocati nelle frazioni di Montombraro, in Piazza San Carlo, e Ciano, in.