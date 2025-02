Anteprima24.it - La Feldi non passa a Manfredonia, secondo ko stagionale per le volpi

Tempo di lettura: 4 minutikoper laEboli che nella 19^ giornata di Serie A viene sconfitta a sorpresa sul campo del Vitulano Drugstore. I padroni di casa si impongono per 6-4 grazie alle doppiette di Ronaldo e Canal, a cui si aggiungono un paio di errori della difesa rossoblù. Una sconfitta che relega laalposto in classifica, scavalcata dal Napoli, con leche per la prima volta in stagione non occupano la prima posizione, nè in solitaria nè condivisa. Nulla di tragico per gli ebolitani che sono ancora saldamente tra le primissime della classe, ma la debacle in terra pugliese dovrà essere ben analizzata da mister Antonelli e i suoi ragazzi.Ritorna Barra al centro dell’attacco tra le fila rossoblù ma è ilre in vantaggio dopo un minuto grazie a un lampo di Ronaldo Cabarcas che sorprende la difesa rossoblù con un tiro fulminante.