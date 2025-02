Secoloditalia.it - La faccia tosta di Ilaria Salis: “Meloni ha fatto liberare Cecilia Sala ma non me perché io sono antifascista…” (video)

“La liberazione diè stata trattata in modo dioverso. Non credo che questo Governo avesse voglia di rovinare i buoni rapporti con l’Ungheria per un’antifascista o di sporcarsi eccessivamente le mani per un antifascista, per cui ha messo delle pazze magari su alcune cose, e ha cercato magari di migliorare leggermente le condizioni detentive. Ci teneva a far vedere che stavano facendo delle cose, ma dipoi io ero sempre lì”. Così l’europarlamentarenel suo intervento durante la presentazione del suo libro “Vipera” a Milano, con una provebialeche l’ha spinta a paragonare la sua vicenda con quella della giornalista imprigionata in Iran e fattadal governo. Solo chenon era accusata di alcun reato, lei è tuttora attesa a processo in Ungheria e si fa scudo dell’immunità parlamentare.